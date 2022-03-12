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Yeni Akit'ten akaryakıt zamları yorumu: Sağlıklı yaşama geçiş

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle alınan yaptırım kararları ve dolar kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına sürekli zam gelmesine sebep oluyor

12 Mart 2022 16:04

Yeni Akit gazetesi, dur durak bilmeyen ve tüm sektörleri etkileyen akaryakıt zamlarını, "Sağlıklı yaşama geçiş: Akaryakıt zamları bisiklet kullanımını arttırdı" başlıklı haberle verdi.

Yeni Akit'in bu hamlesi sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü.

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