Yeni Akit'ten akaryakıt zamları yorumu: Sağlıklı yaşama geçiş

Rusya’nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 17. gününde de sürüyor. Bu süreçte alınan sert yaptırım kararları ve dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getiriyor. Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor.

Tüm sektörleri etkileyen akaryakıt zamlarına Yeni Akit gazetesinden alternatif bir yorum geldi.

"Evde ayçiçeği nasıl yapılır" haberi de yapılmıştı

Geçtiğimiz günlerde de artan fiyatlar nedeniyle oluşan ayçiçeği yağı kuyruklarının ardından "Evde ayçiçeği nasıl yapılır" başlıklı bir haber yayımlayarak tepki alan Yeni Akit, bu defa ise "Sağlıklı yaşama geçiş: Akaryakıt zamları bisiklet kullanımını arttırdı" başlıklı haber ile akaryakıt zamlarının olumlu yönlerini gördü.