Yeni Akit, Montrö bildirisi yayımlayan 103 eski amirali manşetine taşıdı: Sökün apoletlerini bu alçakların!

Yeni Akit gazetesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili sözleriyle başlayan tartışmalara ilişkin bildiri yayımlayan 103 emekli amirali manşetine, "Sökün apoletlerini bu alçakların!" başlığıyla taşıdı.

İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkılmasının kanuna uygun olup olmadığı tartışması devam ederken TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi, "Montrö'nün tartışmaya açılması" olarak yorumlandı. 103 emekli amiral, Şentop'un yanıtı ile Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın gittiği bir tarikat evinde "sarık ve cüppe" ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili bir bildiri yayımladı.

İktidarın sert tepki gösterdiği konu pek çok gazetede olduğu gibi Yeni Akit'in de birinci sayfalarında yer aldı.

Akit, "Sökün apoletlerini bu alçakların!" manşetini kullandığı haberde, "15 Temmuz akşamı milli iradenin tokadını yiyen vesayet odakları, gizlendikleri cunta bataklığından kafalarını yeniden uzattı. Kanal İstanbul'u eleştirerek Montrö ve Lozan hezimetlerini savunan 104 emekli amiral gece yarısı bildirisi adı altında milli iradeye meydan okudu" ifadesini kullandı.

Haberde ayrıca, "Haddini aşan cuntacı kafaya siyaset dünyasından, STK'lardan ve hukukçulardan tepki yağdı. Milli iradeye hiçbir gücün yön ve rota çizmeyeceğini ifade eden kamuoyu, bunların rütbeleri sökülmeli, emekli maaşları kesilmeli' çağrısında bulundu" denildi.

Haberde, bildirideki imzacılardan emekli Koramiral ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Atilla Kıyat, eski Deniz Harp Okulu Komutanı Türker Ertürk ve emekli amiraller Cem Gürdeniz ile Ergün Mengi'nin fotoğrafları paylaşıldı.

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