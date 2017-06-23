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Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni'ni öldüren 'damat' ormanda aranıyor

Karanfil’in, motosikletiyle Sakarya Sapanca’ya kaçtığı ve ormanlık alanda gizlendiği yönünde bilgiye ulaşıldı

23 Haziran 2017 12:18

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan kayınpederi Kadir Demirel’i öldüren Cemil Yavuz Karanfil, Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki ormanlık alanda aranıyor.

29 Mayıs cinayet gecesi Başakşehir’deki evde eşi Esma Karanfil’i de yaralayan, kayınpederi Kadir Demirel'i öldüren, Cemil Yavuz Karanfil, otomobille Bayrampaşa’daki işyerine gitmiş, cinayet bıçağını burada bırakarak motosikletiyle kaçmıştı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından Karanfil’in bulunabileceği 25 adresi bastı ancak bir sonuç alınamadı.

Cinayetle ilgili istihbarat çalışmasını yoğunlaştıran ekipler, Karanfil’in plakasını söktüğü motosikletle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçtiğini belirledi. Karanfil’in, motosikletiyle Sakarya Sapanca’ya kaçtığı ve ormanlık alanda gizlendiği yönünde bilgiye ulaşıldı.

Ormanlık alanda kaldığı tahmin edilen Karanfil’in bulunması için tarama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

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