Yeni Akit gazetesi yazarı Dilipak: Din algısı değişecek, dini cemaatlerin çoğu dağılacak

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından din algısının değişeceğini ve dini cemaatlerin çoğunun dağılacağını öne sürdü.

Dilipak, "Biz bu süreçte ne yapacağız. Bu anlamda varlığını koruyacak tek din var, o da İslam ama bu Müslümanlar eliyle bu iş kolay olmayacak. O zaman kendimizi böyle bir geleceğe hazırlamalıyız. Bizim de önce kamburlarımızdan kurtulmamız gerekir. Bu da kolay olmayacak. Bizim içimizde de irtidat’lar yaşanacak, birileri agnostik hale gelecek." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Önce ayakta kalmamız gerekiyor tabii, sonra bir yandan, manevi açıdan daha donanımlı hale gelirken öte yandan felsefe, ilim ve teknoloji alanında bir şeyler yapmamız gerek. Ama bugün evde kal, sosyal mesafeyi koru, maskeni tak diye idare edip gidiyoruz. Aşı ve serum üretmeye çalışıyoruz. Henüz maske takıp takmamaya karar veremedi dünya. Dünyanın değişen şartlara uyum performansının ne kadar zayıf olduğunu gördük. Global bir kriz için kavramlar, kurumlar, uluslararası örgütler, akademi, cemaat, siyaset, piyasa yetersiz kaldı. Bu anlamda bir hukuk, bir ahlak, bir refleks gösteremedi insanlık. 'Def-i mazarrat' konusunda bile sınıfta kaldık." ifadesini kullandı.

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