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BBC Türkçe

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Demirel damadı tarafından öldürüldü

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, İstanbul Başakşehir'de kızının evinde yaşanan tartışmanın ardından damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

29 Nisan 2018 20:30

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, İstanbul Başakşehir'de damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kızı Esma Karanfil'in evinde Kadir Demirel ile damadı Cemil Yavuz Karanfil arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, kayınpederini bıçakladı. Araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçaklayan damat, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Demirel hayatını kaybederken, Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kadir Demirel, 2016 yılında Hasan Karakaya'nın vefatının ardından gazetenin genel yayın yönetmeni olmuştu.

Öncesinde iki yıl yayın kurulunda yer almıştı.

Yeni Akit gazetesinde yer alan künye bilgilerine göre 1961 yılında Niğde'de doğan Demirel, İmam-Hatip Lisesini Niğde'de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu.

Milli Gazete'de 5 yıldan fazla çalışıp Sabah gazetesine geçti.

Askerlik dönüşü işe başladığı Zaman Gazetesi'nde politika editörlüğü yaptı.

1998 yılında Moskova Zaman'da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

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