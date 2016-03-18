Yeni Akit: ATV'nin yayınları toplumun ahlakını bozuyor, nereye kadar bu kepazelik!

Yeni Akit, hükümete yakın yayın çizgisiyle bilinen ATV'yi izdivaç programları nedeniyle eleştirerek, "Dindar nesil yetiştirmek' gayesindeki hükümete yakın yayın politikası izleyen bir kanalın ahlaksız yayınları ile başörtüsünün namusu ayaklar altına alınıyor! Akit Medya Grubu olarak soruyoruz: Nereye kadar bu kepazelik?" diye sordu.

Yeni Akit'in haberinde şu ifadelere yer verdi:

Reyting uğruna yapmadıkları kepazelik kalmadı... Yeri geldi PKK sevicilerini yeni dizilerine yönetmen yaptılar, yeri geldi PKK sempatizanlarını dizilerinde oynatıp tepki gelince de oyuncuları diziden kovdular. Gezi isyanına katılanlar ise kanallarında cirit atıyor... Ama böylesini kimse beklemiyordu!

Evlilik programlarının zaten kendisi başlıbaşına bir skandal olması bir yana, çıkardıkları sözde gelin adaylarının başörtülü olması ise inananları çileden çıkartıyor.

'Dindar nesil yetiştirmek' gayesindeki hükümete yakın yayın politikası izleyen bir kanalın ahlaksız yayınları ile başörtüsünün namusu ayaklar altına alınıyor!



Akit Medya Grubu olarak soruyoruz: Nereye kadar bu kepazelik?