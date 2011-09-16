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Yaşam

Yeni akademik yıl başlıyor ANKARA (A.A)

16 Eylül 2011 15:31

-Yeni akademik yıl başlıyor ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - Üniversitelerin çoğunda, 2011-2012 akademik yılı gelecek hafta başlayacak. Üniversitelerde bu eğitim öğretim yılında yaklaşık 3 milyonun üzerinde öğrenci, 111 bin öğretim elemanı ders başı yapmaya hazırlanıyor. Örgün lisans programlarında toplam 290 bin, ön lisans programlarında da 238 bin olmak üzere toplam 528 bin öğrenci üniversiteyle tanışacak. Bazı üniversiteler yeni akademik yılını geçen hafta açarken, çoğunluğu gelecek hafta eğitime başlayacak. Afyon Kocatepe, Ahi Evran, Akdeniz, Amasya, Ankara, Artvin Çoruh, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis Eren, Bozok, Çanakkale, Çukurova, Dokuz Eylül, Dumlupınar, Ege, Erciyes, Eskişehir Osmangazi, Fırat, Gazi, Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır, İnönü, İstanbul, İstanbul Teknik, Kafkas, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Mardin Artuklu, Marmara, Muğla, Nevşehir, Ondokuz Mayıs, Ordu, Pamukkale, Sakarya, Siirt, Sinop, Uludağ, Yüzüncü Yıl üniversiteleriyle İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu 19 Eylül Pazartesi günü açılacak. Abant İzzet Baysal, Aksaray, Anadolu, Atatürk, Galatasaray, Giresun, Harran, Karadeniz Teknik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Niğde, ODTÜ, Rize, Trakya, Yalova, Yıldız Teknik üniversiteleriyle Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu 26 Eylül'de eğitime başlayacak yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Türkiye'de, 62'si vakıf, 104'ü devlet olmak üzere 166 üniversite bulunuyor. Hemen tüm illerde devlet üniversitesi mevcutken, vakıf üniversiteleri genellikle büyük şehirlerde kuruluyor. ÖSYM'nin 2010-2011 akademik yılı verilerine göre, Türkiye'deki üniversitelerde açıköğretim dahil toplam 3 milyon 780 bin 916 öğrenci öğrenim görüyor. Bu öğrencilerin 1 milyon 718 bin 598'i kız, 2 milyon 623 bin 318'i erkek. Üniversitelerde lisans bölümlerinde (açıköğretim dahil) 2 milyon 226 bin 530, ön lisans bölümlerinde 883 bin 768, lisansüstü alanda 168 bin 628 öğrenci okuyor.

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