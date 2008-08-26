Yeni af yok

Bağ-Kur ve SSK’ya prim borcu olanlara getirilen af, 28 Temmuz 2008 tarihinde sona ermişti.

19 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5797 sayılı Kanunla, prim borçlularına aftan yararlanmaları için 20 günlük yeni bir süre tanındı.



Prim borçluları, aftan yararlanmak için 8 Eylül 2008 Pazartesi akşamına kadar başvuruda bulunabilecekler. Yeni bir süre uzatması ya da yeni bir af yok.



Hürriyet köşe yazarı Şükrü Kızılot, köşesinde bu konuya yer verdi:



SSK ve Bağ-Kur affında son 2 hafta



Getirilen af, ödenmeyen prim borcunu değil, prim borcu ile ilgili faizin büyük bir kısmını, örneğin yüzde 80’ini kapsıyor.



Birinci af dediğimiz 28 Temmuz 2008 tarihinde sona eren afta bu tarih itibariyle;



1 milyon 168 bin borçlu başvuruda bulundu.



19 milyar 840 milyon YTL’lik prim borcu yeniden yapılandırıldı.



2 milyar 617 milyon YTL nakit para tahsil edildi.



Kalan kısım, taksitler halinde ödendikçe, tahsilat artacak.



Yeni af ve indirim



Yeni af yasası, borçluya;



1- Peşin ödeme,



2- 12 taksitte ödeme,



şeklinde 2 seçenek sunuyor. Eski yasadaki 24 ay seçeneği, yeni yasada yer almıyor.



Yeni yasadan yararlanmak isteyenlerin;



1- En geç 8 Eylül 2008 Pazartesi günü, çalışma saati bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.



2- Ağustos ayı sonuna kadar başvuranların, eylül ayı sonuna,



1-8 Eylül tarihleri arasında başvuranların ise, Ekim ayı sonuna kadar prim aslı ile gecikme zammının yüzde 20’sini ödemeleri halinde, gecikme zammının yüzde 80’i affedilecek. Yani silinecek (Bir önceki yasada bu oran yüzde 85 idi).



SSK ve Bağ-Kur’a olan borcun, büyük kısmı faiz olduğu için, borçlular açısından bu af "bulunmaz bir fırsat" özelliği taşıyor.



Parası olmayanların, sağdan soldan ya da bankadan borçlanıp, yüzde 80’lik aftan yararlanmalarında fayda var.



3- Prim borcunu 12 taksitte ödeyecek olanların da faiz borçlarının yüzde 50’si silinecek (Bir önceki yasada bu oran yüzde 55 idi). 12 taksit halinde ödeme yapılırken, hem prim borcu hem de hesaplanan gecikme faizinin yarısının ödenmesi gerekiyor.



Vergi affı var mı?



Sigorta ve Bağ-Kur primi borcu olanlara getirilen affı ve futbol kulüplerine getirilen "çok özel" diyebileceğimiz (Borcu 10 yıl süre ile dondurup, yıllık yüzde 4 faiz ile 120 aya kadar ödeme kolaylığı sağlanması) kolaylığı, hatta bir anlamda affı görenler "Birikmiş vergi borcu olanlara bir kolaylık ya da af yok mu?" diye ısrarla soruyorlar.



Maliye yetkililerinden aldığımız son bilgilere göre, vergi borcu olanlara yönelik bir af ya da faiz indirimi veya sembolik bir faiz ile uzun vadeli taksitlendirme gibi bir çalışma yok.



Çalışma olmadığı gibi, bu yönde bir düşünce de (en azından şimdilik) yok...



Bazı firmaların "Futbol takımı mı kuralım?" tepkisine neden olmamak için prim ile vergi borcu olayını birlikte değerlendirmek daha anlamlı olurdu...

