Yeni Adalet Bakanı: Gereken yapılacak

Yeni Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 'Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılarla ilgili yapılan müracaatların incelendiğini, soruşturma izni vermeyi gerektirecek bir sonuca rastlanırsa gereğinin yapılacağını belirterek, ''Kamusal gücü kendisi kullanan kamu görevlisi, kanunların kendisine verdiği görevi yanlış kullanmış ise bunun bir karşılığı olur'' dedi.





Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen törenle bakanlık görevini Mehmet Ali Şahin'den devralan Ergin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün, ''(Ergenekon) savcılarınca dinlendiği, bu savcılarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladığını ve kendisini resen göreve çağırdığını'' hatırlatması üzerine Ergin, bakanlığa yapılacak tüm müracaatlarla ilgili gerekenin yapılacağını söyledi. Sadullah Ergin, ''Hiçbir müracaat karşılıksız kalmaz. İçeriği incelenir. Gerçekten yasaların ihlali söz konusuysa gereği yapılır" dedi.



Gerekirse soruşturma izni verilir



Bakan Ergin, ''Ergenekon savcılarıyla ilgili soruşturma izni verme yetkisi size ait'' denilmesi üzerine, şunları kaydetti:



'Ergenekon' soruşturmasını yürüten savcılarla ilgili yapılan müracaatlar mevzuat çerçevesinde inceleniyor, eğer soruşturma izni vermeyi gerektirecek bir sonuca rastlanırsa gereği yapılır. Kamusal gücü kendisi kullanan kamu görevlisi, kanunların kendisine verdiği görevi yanlış kullanmış ise bunun bir karşılığı olur.

Ama bu çalışmalar, diliyorum kendi mecrasında yürüsün ama bu çalışmaları etkilemeye dönük Türkiye'de çok yoğun bir müdahale var. Bunu tek yönlü söylemiyorum, çok farklı yönlerden müdahaleler yapılıyor. Birisinin eleştirdiği bir tavrı diğeri övgüyle karşılıyor. Bütün bunlar, övgü de yergi de yanlış. Ama yapılan bir yanlış var ise bu yanlış Bakanlığımıza intikal ettirildiği andan itibaren mutlaka değerlendirilir, eğer haklılık payı var ise mevzuatımızda bunların karşılığı var, gereken yapılır.''



Ergin, ''Anayasa Mahkemesi Başkanvekilini savcılar dinleyebilir mi?'' sorusu üzerine, ''Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu ve tüzüğü böyle bir soruşturmanın Mahkeme Başkanlığı tarafından yapılmasını öngörüyor. Tabi şu anda sadece televizyonlarda dile getirilen bir iddia var. Bununla ilgili olarak Bakanlığımıza intikal edecek bilgi ve belgeler olursa bunlar incelenir, gerekiyorsa işlem yapılır'' diye konuştu.



