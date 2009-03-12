Yeni AB'li çiftçiler eşit sübvansiyon istedi

Yeni Avrupa Birliği üyesi ülkelerden binlerce çiftçi, sübvansiyonların AB'nin diğer üyelerinin seviyesine getirilmesi için Prag'da gösteri yaptı



Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Litvanya'dan gelen çiftçiler, AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti'ne, gelecek seneye kadar herkese aynı sübvansiyonların uygulanması için mevcut hükümleri değiştirmesi çağrısında bulundu.



Avusturya ve Almanya'dan çiftçilerin de destek için katıldığı gösteride, Tarım Bakanı Petr Gandaloviç yuhalandı.



Ganaloviç, bu hükümlerin yeni üyeler 2004'te Birliğe katıldığında benimsenen geçiş tedbirleri çerçevesinde yer aldığını, 2013'e kadar değiştirilemeyeceğini söylemişti.

