-YENİ ABD BÜYÜKELÇİSİNE PROTESTOLU KARŞILAMA ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup öğrenci, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone'nin Ankara'ya gelişi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda protesto gösterisi yapmak istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Esenboğa Havalimanı'na düzenlediği otobüs seferiyle havalimanına gelen Türkiye Gençlik Birliği üyesi 8 kişilik öğrenci grubu, Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin bulunduğu binanın önünden Ricciardone'nin kullanacağı VIP salonuna doğru slogan atarak yürümek istedi. Güvenlik güçleri ise öğrenci grubuna müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. ODTÜ öğrencisi olduğu bildirilen gruptakiler, daha sonra güvenlik güçlerinin nezaretinde havalimanından ayrıldı.