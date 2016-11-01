Yeni 1 liralar 15 Temmuz temalı olacak!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit ve gazi olanların hatırası, Darphane tarafından basılan özel paralarda yaşayacak.

Madeni paralar, Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısı öncesinde Hazine Müsteşarı Osman Çelik tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a sunuldu.

Paralardan biri aynı zamanda piyasaya sürülecek olan 1 liradan, diğeri de üzerinde 20 lira yazan gümüş hatıra paradan oluşuyor.

1 liralardan 80 milyon basılacak

haberler.com'un haberine göre; Darphane'nin 15 Temmuz Derneği ile yaptığı çalışmalar kapsamında hatıra paraların yapılmasına karar verilirken, öncelikle paralarda kullanılacak görsel belirlendi.

Onlarca görsel arasında yapılan değerlendirme sonucu 2 görsel belirlendi. "Olur alan" görsellerden biri tedavüle verilecek para, diğeri de gümüşten yapılacak olan hatıra para için seçildi.

2 ay süren çalışmalar sonucu basıma başlayan Darphane, 2 çeşit paradan birini 1 lira olarak tedavüle sunacak. 1 liralar, herkesin cebine girecek şekilde yaklaşık 80 milyon adet basılacak.

Diğer hatıra paranın üzerinde ise nominal değer olarak 20 lira yazacak. Gümüşten üretilmesi dolayısıyla satış fiyatı 100 lira olarak belirlenen bu paradan da 5 bin adet üretilecek. Bu paralar, Darphane'den temin edilebilecek.