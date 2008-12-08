Yeni 1 Lira 1 Ocak’ta çıkıyor

İlki 1934 yılında basılan madeni 1 Türk Lirası, 1 Ocak 2009 tarihinde 75 yaşına, yenilenmiş formuyla girecek.



Türkiye Cumhuriyeti, madeni ilk paralarını 1924 yılında bastı. Tedavüle çıkarılan ilk madeni paralar; 100 Para, 2 buçuk kuruş, 5 kuruş ve 10 kuruş oldu. Bu seriye 1925 yılında 25 kuruş eklendi.



100 kuruş ve 1 lira, 1934 yılında tedavüle sürüldü. 1 kuruş ve 50 kuruş ise 1935 yılında tedavüle çıkarıldı.



31 Ocak 2005'de tedavülden kaldırılan 1 Türk Lirası, YTL'den TL'ye geçişin tamamlanması nedeniyle 1 Ocak 2009 tarihinde yeniden tedavüle girecek.



Tasarımı heykeltıraş Barış Kara tarafından yapılan 1 TL'nin, kenarında lale figürü ve ön yüzünde ay yıldız, halka içine yerleştirilmiş bitki formlu bordür, orta daire içinde Rumi motif ile arka yüzünde de çevresinde Türkiye Cumhuriyeti yazısı ve ortada daire içinde Atatürk profil rölyefi yer alıyor.



Selçuklu süsleme sanatının en belirgin özelliklerinden biri olan kufi yazı geçme desenleri ve bunların yanı sıra Rumi motifleri bulunan 1 Türk Lirası 8,2 gram ağırlığında basılıyor.





