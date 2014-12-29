Yengesinden 'Osmanlı hayranı' Churchill'e: Müslüman olma

Times gazetesi, yeni bulunan 107 yıllık bir mektuba dayanarak yakın çevresinin, İslam ve Doğu kültürüne olan ilgisinden dolayı eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in Müslümanlığa geçmesinden korktuğunu yazdı.Haberde ayrıca, Churchill'in Osmanlı İmparatorluğu'na hayranlık duyduğu ve "Keşke paşa olsaydım" dediği belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, daha sonradan Churchill'in kardeşi Jack Churcill ile evlenen Gwendoline Bertie'nin Ağustos 1907'de Churchill'e yazdığı mektup, Cambridge Üniversitesi'nde tarih araştırmaları yapan Dr. Warren Dockter tarafından bulundu.

'Keşke paşa olsam'

Bertie mektubunda Churchill'e "Lütfen İslam dinine geçme. Sende bir doğululaşma eğilimi, paşa-vari bir eğilim dikkatimi çekti. İslam'la temas edersen, düşündüğünden çok daha kolay din değiştirebilirsin" diyor.

Churcill aynı yıl Lady Lytoon olarak bilinen Constance Bulwer-Lytton'a mektubunda, "Beni paşa olarak düşünün. Keşke olsaydım" diye yazıyor.

Gazete, o dönem Churchill'in sömürgelerden sorumlu müsteşar olduğunu ve Müslüman aşiretlere karşı sert tavrı nedeniyle Kuzey Nijerya'daki İngiliz Büyükelçisi Frederick Lugard ile gerginlik yaşadığını aktarıyor.

Haberde Churchill'in 1940'da Londra'daki Regent's Park'ta bir cami inşa edilmesine izin verdiği belirtiliyor. Bununla birlikte Dr. Warren Dockter, Churchill'in yengesinin endişelerinin yersiz olduğunu belirterek "Churchill'in Müslümanlığa geçme ihtimali yoktu. Zira bu zamana kadar hemen hemen ateistti." diyor.

Dockter Churchill'in İslam'la Hristiyanlığı eşit gördüğünü ve Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesine ve askeri kabiliyetine hayranlık duyduğunu vurguluyor.

Times, Churchill'in 1899'da yazdığı ve Sudan ve Hindistan izlenimlerini anlattığı "The River War" adlı kitabında Kuzey Afrika'daki aşırı muhafazakar Mehdilik Hareketi'ni eleştirirken 'dinin sosyal gelişmeyi felç ettiğini' söylediğine dikkat çekiyor.