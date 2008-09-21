Yener: Daha iyi olacağız



Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, ligin sonuna kadar üst sıralarda yer alabilecek bir kadroya sahip olduklarını ve giderek daha da iyi olacaklarını söyledi.





Turkcell Süper Lig'de ilk 4 haftada 10 puan toplayan Trabzonspor'da, kulüp genel sekreteri Hasan Yener, takım olarak iyi yolda olduklarını ve giderek daha da iyi olacaklarını belirtti.



Yener, 4 maçta alınan 10 puanın iyi olduğunu belirterek, ''Bizim amacımız içeride, dışarda bütün maçları kazanmak. Şu anda takımımız iyi yolda. Giderek daha iyi olacak'' dedi.



Özellikle savunmada çok iyi oynadıklarını ve 4 haftada sadece 1 gol yediklerini ifade eden Yener, ''Hemen hemen rakibe hiç pozisyon vermiyoruz. Hücumda da pozisyon buluyoruz, ama şu ana kadar tabi ki tam istediğimiz hücum zenginliğinde değiliz. Forvet oyuncuları birbirlerini tanıdıkça hücum organizasyonları da artacak ve daha iyi olacağız'' diye konuştu.



Yattara'nın son durumu



Yener, Yattara'nın sakatlık sürecinde ayağında ağrılar hissettiğini ifade ederek, ''Giderek iyileşecek. Biraz da kendini iyi hissetmesi, kendine güveni önemli. Ağrılarla gergin ürkek oynayacağına biraz daha ona zaman tanımanın daha doğru olacağı düşüncesindeyiz. Bu hafta antrenmanlarda durumu belli olur. İnşallah cumartesi günü Antalyaspor maçında aramızda olur'' dedi.



Sylva'nın lisansı



Trabzonspor'da kaleci Sylva'nın bonservis sorununun yarın çözüleceği bildirildi. Sylva'nın geçici lisansının yarın FIFA tarafından kulübe gönderilmesinin beklendiği kaydedildi.



Trabzonspor'da 4 haftada alınan 10 puan nedeniyle futbolcuların ekstra prim kazandıkları da öğrenildi.

