-YENER: BURSASPOR DA YARIŞTA OLACAK TRABZON (A.A) - 23.02.2011 - Trabzonspor'un genel sekreteri Hasan Yener, ''Bursaspor'un da şampiyonluk yarışı içinde olacağını düşünüyorum'' dedi. Spor Toto Süper Lig'de 27 Şubat Pazar günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un genel sekreteri Hasan Yener, ''Kayserispor ile geçen hafta yapılan karşılıklı açıklamaların bu maça yansıyacağını sanmıyorum. Bizim futbolumuzdaki unsur her zaman fair-play ölçüleri içerisinde mücadele etmektir'' dedi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yener, özellikle ligin ikinci yarısının başında beklemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını belirterek, ''Ama biz futbolcularımızın kalitesini biliyoruz. İlk yarıda 42 puanı toplayan yine bu futbolcu kadrosuydu. İlerleyen haftalarda bu başarımızın tekrar geleceğinin beklentisi içerisindeydik. Nitekim Sivasspor ve ardından Manisaspor deplasmanlarında elde ettiğimiz galibiyetler takımdaki özgüveni artırdı ve futbolcular üzerindeki baskıyı azalttı'' diye konuştu. Bundan sonraki haftalarda daha başarılı olacaklarına inandıklarını ifade eden Yener, ''Şöyle bir düşünürseniz bu haftaki Kayserispor maçını da kazandığımız taktirde ilk yarıdaki gibi yine ilk 6 haftada 11 puan toplamış olacağız. Böylelikle istatistik olarak ilk yarıya oranla bir kaybımızın olmadığını ortaya koymuş oluruz'' diye konuştu. -ŞAMPİYONLUK YARIŞI- Yener, son 2 haftada puan kaybeden Bursaspor'un şampiyonluk yarışı içinde olacağını düşündüğünü belirterek, ''Bursaspor'un iyi bir kadrosu var. Devre arasında yaptığı transferlerle son derece iyi bir ekip oldu. Zaman zaman tabi ki istemedikleri sonuçlar alacaklardır. Ama ben Bursaspor'un da şampiyonluk yarışı içerisinde olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda iyi bir performansı var ama bu hep böyle devam eder mi, önümüzdeki haftalarda göreceğiz'' dedi. -''SAHA DIŞI OLAYLARLA İLGİLENMİYORUZ''- Yener, saha dışı söylemler ve hakemler üzerindeki baskılar ligin seyrinde etkili olur mu yönündeki bir soru üzerine ise ''Bizim saha dışı ile bir işimiz yok. Her işimizi sahada göreceğiz. Futbolcular sahada gerekli mücadeleyi verecekler. Teknik kadro en iyi şekilde onları maçlara hazırlayacak. Onlar biraz da bizim dışımızdaki olaylar, biz onlarla ilgilenmiyoruz'' ifadelerini kullandı. Geçen hafta Manisaspor maçında sakatlanan Pawel Brozek'in Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışıldığını ifade eden Yener, sakatlıkları süren Engin ve Egemen'in ise Kayserispor maçında oynamalarının zor bir ihtimal olduğunu sözlerine ekledi. -TRABZONSPOR'UN KALESİ EMİN ELLERDE- Kalesini Onur Recep Kıvrak'ın koruduğu bordo-mavili takım, Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta sonunda 16 golle en az gol yiyen takımı oldu. Maç başına kalesinde ortalama 0.72 gol gören Onur, performansıyla güven verdi. Bordo-mavili takımın Manisaspor ile oynadığı son maçta kritik kurtarışlarıyla dikkati çeken başarılı kaleci, teknik direktör Şenol Güneş'in de ilk 11'de vazgeçemediği isimler arasında yer aldı. Lider bordo-mavili takımın 22 lig maçının tamamında 90'ar dakika forma giyen tek oyuncu olan kaleci Onur Recep Kıvrak, Karadeniz ekibinin kalesini toplam 1980 dakika başarıyla korudu. Kalesinde 22 lig maçında sadece 16 gol gören genç file bekçisi, maç başına kalesinde ortalama 0.72 gol gördü ve bu başarasıyla Spor Toto Süper Lig'deki diğer kalecilerden daha iyi bir performans sergiledi. En az gol yiyen takımlar sıralamasında Trabzonspor'u, 17'şer golle Kayserispor ve Gaziantepspor, 18 golle Bursaspor, 23 golle Eskişehirspor takip ediyor.