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Ekonomi

Yeminli mali müşavirlik sınavı yapılacak  ANKARA (A.A) 

27 Ocak 2012 11:32

-Yeminli mali müşavirlik sınavı yapılacak  ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) yeminli mali müşavirlik sınavı yapacak.  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruya göre, Ankara'daki, 2012 yılı birinci dönem sınavı 7-16 Nisan 2012 tarihleri arasında yapılacak.  İlk kez katılacaklar için son başvuru tarihinin 24 Şubat, ikinci ve sonraki katılımcılar için 16 Mart 2012 olarak belirlendiği sınava başvuracaklarda en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış, hakkında disiplin cezası verilmemiş olma gibi şartlar aranıyor. Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacak.  Sınav yeri ve programı serbest muhasebeci mali müşavirler odaları, yeminli mali müşavirler odaları ve http://www.tesmer.org.tr adresi aracılığı ile duyurulacak.

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