Yemini 22 saniyede okuyan HDP'li milletvekili rekor kırdı



Meclis'teki yemin töreninde HDP'li vekillerin isteksiz bir şekilde metni okuması dikkat çekti. Ayşe Acar Başaran 22 saniyede yemin metnini okuyarak rekor kırdı.

Milletvekilleri 26. dönem için TBMM Genel Kurulu'nda ad ve soyad sırasına göre kürsüye çıkarak yemin ediyor. HDP Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran 22 saniyede yemin etti. Sırrı Süreya Önder'in tek nefeste ve başını kaldırmadan yemin etmesinin ardandan Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da yeminini 22 saniyede tamamladı.