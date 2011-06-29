-YEMİN TARTIŞMASI SÜRECİ ETKİLEYECEK TBMM (A.A) - 29.06.2011 - Mecliste yaşanan ''yemin tartışması''nın bundan sonraki sürecin işleyişinde de etkisini göstermesi bekleniyor. TBMM Genel Kurulunda, 4 Temmuz pazartesi günü Meclis Başkanı seçildikten sonra gözler Başkanlık Divanı'nın oluşumuna çevrilecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TBMM Başkanlık Divanı'nın kaç kişiden oluşacağına, önümüzdeki hafta yapılacak Danışma Kurulu'nda karar verilecek. Başkanlık Divanı'nın, 23. Dönem'de olduğu gibi 17 kişiden oluşmasına öngörülürse AK Parti'ye 10, CHP'ye 4, MHP'ye 2, bağımsızların katılımıyla oluşacak BDP grubuna ise 1 üyelik düşecek. Divanın 16 kişiden oluşmasına karar verilirse AK Parti 10, CHP 4, MHP ve BDP birer üye; 18 kişiden oluşmasına karar verilirse AK Parti 11, CHP 4, MHP 2, BDP ise 1 üyeyle temsil edilecek. TBMM yetkilileri, partilerin grup kurmaları, ayrıca Danışma Kurulunda temsil edilmeleri için milletvekillerinin yemin etmesi şartı gerekmediğini, ancak yasama ve denetim faaliyetlerine katılım için andiçmelerinin zorunlu olduğunu belirttiler. Yetkililer, bu nedenle, milletvekilleri yemin etmeyen grupların Başkanlık Divanı'nda temsil edilme imkanı bulunmadığını kaydettiler. Yasama ve denetim faaliyetleri başta Genel Kurul ile komisyonlarda temsil olmak üzere yasa teklifi, yazılı, sözlü, araştırma, soruşturma ve genel görüşme önergeleri verme gibi faaliyetleri kapsıyor. Mecliste dün yapılan törene katılan ancak yemin etmeyen CHP'liler ve Meclise gelmeyen bağımsızların katılımıyla kurulacak BDP grubu üye bildirmezse de Başkanlık Divanı oluşabiliyor. Başkanlık Divanı, TBMM İçtüzüğü uyarınca, salt çoğunlukla karar aldığı için AK Parti ve MHP'nin katılımıyla çalışabilecek. İçtüzük hükümlerine göre, siyasi parti grupları komisyon ve Başkanlık Divanında kendilerine düşen üyelikler için adaylarını TBMM Başkanlığına bildiriyor, bu liste Genel Kurul'da oya sunuluyor.