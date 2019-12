Yemin krizi sorunu çözülüyor!

T24

Yemin krizinin çözümü için gün boyu Meclis'te devam eden görüşme trafiğinin ardından akşam saatlerinde sürpriz bir buluşma yaşandı. AK Parti ve CHP grubu temsilcileri TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in makamında bir araya geldi.TBMM Başkanı Çiçek'in makamındaki görüşmeye AK Parti'den Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydın ile Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, CHP'den ise Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile Tekirdağ Milletvekili Turgut Dibek ve İstanbul Aydın Ayaydın katıldı.AK Parti ve CHP temsilcilerinin saat 19.00'da başlayan görüşmeden bir süre sonra, Çiçek bir programı nedeniyle TBMM'den ayrıldı. AK Parti ve CHP Grup Başkanvekillerini toplantısı ise saat 20.00'de sona erdi.CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Çiçek'in davetiyle AK Parti yetkilileriyle bir araya geldiklerini söyledi.Çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Hamzaçebi, daha sonra yeniden bir araya geleceklerini bildirdi. Karşılıklı görüşlerin ifade edildiğini aktaran Hamzaçebi, ''Son derece yapıcı ve olumlu bir görüşme oldu. Soruna her iki taraf da... CHP zaten olumlu yaklaşıyor, AK Parti'nin de olumlu görüşlerini gördük'' dedi.İfade edilen görüşleri değerlendireceklerini belirten Hamzaçebi, en geç Pazartesi gününe kadar yeniden bir araya geleceklerini bildirdi. Hamzaçebi, ''Sanıyorum en geç pazartesi net bir tablo ortaya çıkmış olacak'' diye konuştu.Yöntemin nasıl olacağının tekrar bir araya gelindiğinde kararlaştırılacağını dile getiren Hamzaçebi, ''Buna deklarasyon demek yanlış olur. O zaman isimlendirelim. Görüşler, irade beyanı... Sonuçta ikinci toplantıda kararlaştırılacak ve kamuoyuna açıklanacak. Kamuoyuna bir şey açıklayacağız. Bu yazılı olabilir, kameraların karşısında bir ifade olabilir. Kamuoyuna açık ve net bir mesajı vereceğiz'' diye konuştu.TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in toplantıdan erken ayrılmasıyla ilgili bir soru üzerine, Çiçek'in kendilerini bir araya getirdiğini, kendisinin başka programı olduğunu için Ankara dışına çıktığını ve o nedenle ayrılmak zorunda kaldığını belirten Hamzaçebi, başka bir nedenin söz konusu olmadığını söyledi.'PARLAMENTO BİZİM OLMAMIZ GEREKEN YERDİR'Hamzaçebi, ''Pazartesi yemin edebilir misiniz?'' sorusuna, ''Bir tablo ortaya çıksın, görelim. Biz tabii ki parlamentonun çalışmasını arzu ediyoruz. CHP, parlamentoyu çalıştırmak isteyen, yasama sürecine katkı vermek isteyen, Türkiye'nin sorunlarını çözmek isteyen bir partidir. Parlamento bizim olmamız gereken yerdir'' karşılığını verdi.Bir başka üzerine AK Parti'yi son derece olumlu bulduğunu yinelen Hamzaçebi, ''Umuyorum ki her şey olumlu sonuçlanacaktır'' dedi.Hamzaçebi, AK Parti ile yapılan görüşme sonuçlanmadan, bunların parti yetkili kurullarına götürülmesinin söz konusu olmadığını, yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısının önceden belirlenmiş gündemle toplanacağını, bu çalışmanın da ayrıca yürüyeceğini kaydetti.CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi, ''Bu çalışmadan Genel Başkanı'nın, MYK'nın haberi olacaktır. Karar iki tarafta da genel başkanların olacaktır'' diye konuştu.Yasal bir düzenlene üzerinde durulup durulmadığı sorusu üzerine Hamzaçebi, yasalarda düzenleme yapmak şeklinde bir yol haritasının ''sorunu baştan tıkamaya, sürecin uzamasına neden olacağını'' belirterek, ''O işin sonraki aşamasıdır. Şu anda böyle bir değerlendirme yapmadık'' dedi. Hamzaçebi, her iki partinin de çözüme ışık tutacak anlayış ortaya koyduğunu ifade ederek, bu anlayışları değerlendirip tekrar bir araya geleceklerini yineledi.Çözüm niyetini ortaya koyduklarını söyleyen Hamzaçebi, çözüm yerinin parlamento olduğunu kaydetti.