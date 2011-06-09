-YEMENLİLER SALİH'İN AMELİYATINI KUTLUYOR SANA (A.A) - 09.06.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in Suudi Arabistan'da geçirdiği ameliyatın başarılı geçmesi başkent Sana'da Salih'e bağlı askerler ve rejim yanlılarının havaya uçaksavarlar ve otomatik silahlarla ateş açmasıyla kutlanıyor. Geçen hafta sonu uğradığı saldırıda yaralanan ve Suudi Arabistan'da başarılı bir ameliyat geçirdiği ve sağlığına yeniden kavuşacağı haberlerinin ülkeye ulaşması başkent Sana'da Salih taraftarlarınca saatler süren silahlı kutlamalara neden oldu. Yemen ulusal kanalından son dakika haberi olarak duyurulan gelişme sonrası rejim yanlıları sokaklara inerek kutlamalara katılırken, silahlı kutlamalar nedeniyle Sana semalarında adeta görsel bir şölen yaşandı. Salih'e bağlı askeri birliklerin havaya açtığı yoğun uçaksavar atışına şehrin birçok yerinden makineli tüfeklerle karşılık verilirken, açılan sevinç ateşleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.