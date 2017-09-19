Yemen'deki insani krizin sembolü 7 yaşındaki Saleem

İç savaşın 3. yılında Yemen'de temel sağlık hizmetleri büyük yetersizlikler içinde verilmeye çalışılıyor. Birleşmiş Milletler, Yemen'in dünyanın en büyük kolera salgını ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Her gün çoğunluğu çocuk ve yaşlı, 5 bin civarında Yemenli hastalığa yakalanıyor.

7 yaşındaki Saleem de BBC ekibi tarafından geçtiğimiz yıl yetersiz beslenme nedeniyle oldukça kritik bir durumda iken görüntülenmişti. Saleem bir yıl sonra çok daha iyi bir durumda ancak kritik durumdaki Yemenli çocuk sayısı 2 milyona ulaşmış durumda.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, ülkede yağmur mevsiminin başlamış olması nedeniyle salgının çok daha genişleyeceğini düşündüklerini de belirtiyor.

27 Nisan 2017 tarihinde yapılan açıklamaya göre 372,900 kolera vakası kayda geçirildi ve bunlarla ilişkili 1,837 ölüm yaşandı.

15 yaş altı çocukların, kaydedilen vakaların yüzde 41'ini oluşturduğu da belirtiliyor.

Yemen'de, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun desteklediği hükümet, ülkenin güneyini kontrol ederken, isyancı Husiler kuzeyi ve başkenti ellerinde tutuyor.