T24 LogoT24 Logo
Dünya

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALARDA 38 ÖLÜ SANA (A.A)

25 Mayıs 2011 02:36

-YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALARDA 38 ÖLÜ SANA (A.A) - 24.05.2011 - Yemen güvenlik ve sağlık yetkililerine göre, rejim karşıtı aşiret mensuplarıyla Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih güçleri arasında başkent Sana'daki çatışmalarda ölenlerin sayısı 38'e ulaştı.   Bir güvenlik yetkilisi, 14 askerin öldüğünü, 20'sinin kayıp olduğunu belirtti. Bir hastane yetkilisi ise 24 aşiret üyesinin öldüğünü kaydetti. Başkentte dün başlayan ve sokak sokak devam eden çatışmalarda, top ve havan gibi ağır silahlar da kullanılıyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24