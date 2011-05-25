-YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALARDA 38 ÖLÜ SANA (A.A) - 24.05.2011 - Yemen güvenlik ve sağlık yetkililerine göre, rejim karşıtı aşiret mensuplarıyla Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih güçleri arasında başkent Sana'daki çatışmalarda ölenlerin sayısı 38'e ulaştı. Bir güvenlik yetkilisi, 14 askerin öldüğünü, 20'sinin kayıp olduğunu belirtti. Bir hastane yetkilisi ise 24 aşiret üyesinin öldüğünü kaydetti. Başkentte dün başlayan ve sokak sokak devam eden çatışmalarda, top ve havan gibi ağır silahlar da kullanılıyor.