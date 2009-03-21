Yemen'de tekne faciası: 7 ölü

Yemen açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu en az 7 kişi boğuldu, 20 kişi yaralandı.



Yetkililer, Afrikalı göçmenleri taşıyan teknenin Aden limanı açıklarında alabora olduğunu ve teknede çoğu Somalili yaklaşık 100 kişi bulunduğunu belirtti.



Kapasitesinin çok üstünde insan taşıyan teknenin, kıyıya yanaşırken yaşanan izdiham sonucu alabora olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.



Adenli bir yerel yetkili ise 8 kişinin öldüğünü, yaralanan 22 kişinin hastanede tedavi altına alındığını, geri kalan 70 kişinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

