Yemen'de taraflar ateşkese uyacaklarını açıkladı

Bir yıldan uzun süredir savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği hükümet güçleri ile Şii Husiler arasındaki ateşkes bu gece yürürlüğe giriyor.

Yemen'deki savaşın tarafları, 'karşı taraftan saldırı olmadığı sürece' ateşkese uyacaklarını belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi'nin talebi üzerine çatışmayı durduracaklarını açıkladı.

Şii Husiler de ateşkese saygı duyacaklarını belirtti. Husiler, 2014'ten bu yana hükümeti düşürmek için savaşıyor.

Suudi öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015'te Husilere yönelik hava operasyonlarına başlamıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkede bir yılda 6 binden fazla kişi öldü. Ölenlerin yarısının sivil olduğu tahmin ediliyor. 2 milyondan fazla Yemenli de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Savaşı sonlandırmak için müzakereler 18 Nisan'da Kuveyt'te başlayacak.

“Saldırı olursa karşılık veririz”

Koaliasyon güçlerinin açıklamasında "Pazar gece yarısından itibaren geçerli olacak olan ateşkese, saldırıya karşılık verme hakkı saklı olmak üzere uyulacağı" belirtildi.

Husilerin sözcüsü de benzer şekilde ateşkese uyacaklarını ancak kendilerine bir saldırı yapılırsa karşılık vereceklerini açıkladı.

BM arabuluculuğunda yapılan önceki müzakere girişimleri sonuçsuz kalmış, geçen Aralık ayında ilan edilen ateşkes de ihlaller nedeniyle uygulanamamıştı.

İran'ın ve Yemen'in devrik lideri Ali Abdullah Salih'in deteklediği Husiler, 2014'te başkent Sana ve Yemen'in batısının büyük bölümünü ele geçirmişti.