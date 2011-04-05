-YEMEN'DE SULAR DURULMUYOR SANA (A.A) - 05.04.2011 - Yemen'in Hudeyde kentinde güvenlik güçlerinin dün akşam göstericilere açtığı ateşte 2 kişi öldü. Göstericiler, Taiz kentinde güvenlik güçlerinin 17 kişiyi öldürmesini protesto etmek için düzenlenen gösteriye binlerce kişinin katıldığını, gösteriyi dağıtmaya çalışan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 2 kişinin öldüğünü belirttiler. Güvenlik servisinden bir yetkili, Hudeyde'de 2 göstericinin öldüğünü doğruladı. -TAİZ'DEKİ OLAYLAR Dünkü çatışmalarda 15 kişinin öldüğü Taiz kentinde ise güvenlik güçleri ve sivil kıyafetli silahlı kişilerin göstericilerin üzerine ateş açtığı bildirildi. Reuters'a açıklama yapan görgü tanıkları, yüzlerce güvenlik gücünün Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifasını isteyen on binlerce göstericiye saldırdığını, sivil kıyafetli polisler olduklarını düşündükleri kişilerin de göstericilere karşı sopa ve hançer kullandığını söyledi. Göstericilerin de güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdiğini belirten görgü tanıkları, yaralananlar olduğunu kaydetti, ancak sağlık yetkilileri henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı. -MUHALEFET PARTİLERİ YARDIM İSTEDİ Yemen'deki muhalefet partileri, uluslararası toplum, bölgesel güçler ve insan hakları örgütlerinden ülkede akan kanın durdurulmasına yardım etmelerini istedi. Partiler dün gece yayımladıkları bildiride, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, Salih'in oğulları ve yakınlarıyla bu kişilerin kontrolündeki güvenlik güçleri ve askeri unsurların barışçı gösteri yapanlara planlı saldırı düzenlediğini ifade etti. Yemen'de Devlet Başkanı Salih'in 32 yıllık iktidarını bırakmasını isteyen yönetim karşıtları haftalardır gösteriler yapıyor. Salih ise gitmesi halinde ülkenin karmaşaya sürükleneceğini söyleyerek iktidarı bırakmayı reddediyor. Gösterilerin başladığı 11 Şubat'tan bu yana 120'den fazla kişi öldü, 5000 kişi yaralandı.