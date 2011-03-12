-YEMEN'DE POLİS KAMPA SALDIRDI SANA (A.A) - 12.03.2011 - Yemen'de polisin başkent Sana'da binlerce protestocunun bulunduğu kampa saldırması sonucu bir kişi öldü. Görgü tanıkları ve hastane kaynakları, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in 32 yıllık iktidarına son vermeyi isteyen protestoculara bu sabah düzenlenen saldırıda yüzlerce kişinin de yaralandığını söyledi. Görgü tanıkları, yüzlerce polisin sopa, bıçak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuların haftalardır bulunduğu alanı bastığını ifade etti. Kampta silah sesleri duyulduğu, polis ile protestocular arasında çatışmaların devam ettiği kaydedildi.