T24 LogoT24 Logo
Dünya

YEMEN'DE POLİS KAMPA SALDIRDI SANA (A.A)

12 Mart 2011 09:54

-YEMEN'DE POLİS KAMPA SALDIRDI SANA (A.A) - 12.03.2011 - Yemen'de polisin başkent Sana'da binlerce protestocunun bulunduğu kampa saldırması sonucu bir kişi öldü. Görgü tanıkları ve hastane kaynakları, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in 32 yıllık iktidarına son vermeyi isteyen protestoculara bu sabah düzenlenen saldırıda yüzlerce kişinin de yaralandığını söyledi. Görgü tanıkları, yüzlerce polisin sopa, bıçak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuların haftalardır bulunduğu alanı bastığını ifade etti. Kampta silah sesleri duyulduğu, polis ile protestocular arasında çatışmaların devam ettiği kaydedildi.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24