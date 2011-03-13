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Dünya

YEMEN'DE POLİS GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇTI SANA (A.A)

13 Mart 2011 14:37

-YEMEN'DE POLİS GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇTI SANA (A.A) - 13.03.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da polisin yönetim karşıtı gösteri yapanlara gerçek mermilerle ateş açtığı, 1 göstericinin öldüğü bildirildi. Tıbbi kaynaklar, polisin, 32 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifa etmesini isteyen göstericilere göz yaşartıcı gaz da attığını, polisin müdahalesinde 19 kişinin de yaralandığını belirtti. Aynı kaynaklar, yaralılardan çoğunun gazdan etkilendiğini, ancak açılan ateşte yaralananlar olduğunu da söyledi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğunun sanıldığı kaydedildi. Yemen'de dün de polisin göstericilere müdahalesinde çeşitli kentlerde 7 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

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