T24 LogoT24 Logo
Dünya

YEMEN'DE PATLAMA: 12 ÖLÜ, 17 YARALI SANA (A.A)

24 Kasım 2010 14:37

-YEMEN'DE PATLAMA: 12 ÖLÜ, 17 YARALI SANA (A.A) - 24.11.2010 - Yemen'in kuzeyinde bir araç konvoyunun yakınında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Hutiler adıyla bilinen hükümet karşıtı Şii örgütün sözcüsü, Jawf kentinin kuzeyinde dini bir kutlamaya gidenlerin bulunduğu araç konvoyu yakınında meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların tamamının örgüt militanı olduğunu belirtti. Sözcü, patlamanın nedeninin henüz açıklık kazanmadığını kaydetti. Yemen hükümetine karşı 2004 yılından beri aralıklı olarak silahlı mücadele yürüten ve liderleri Adlülmalik El Huti'nin soyadı verilerek, kısaca Hutiler olarak anılan Şii örgüt ile Yemen hükümeti arasında Şubat ayında ateşkes imzalanmıştı. Yapılan ateşkes sonucu 2004 yılından beri 350 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı hükümet kuvvetleriyle Şii örgüt arasındaki savaş, zaman zaman küçük çaplı çatışmalar meydana gelse de büyük ölçüde sona ermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24