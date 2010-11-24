-YEMEN'DE PATLAMA: 12 ÖLÜ, 17 YARALI SANA (A.A) - 24.11.2010 - Yemen'in kuzeyinde bir araç konvoyunun yakınında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Hutiler adıyla bilinen hükümet karşıtı Şii örgütün sözcüsü, Jawf kentinin kuzeyinde dini bir kutlamaya gidenlerin bulunduğu araç konvoyu yakınında meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların tamamının örgüt militanı olduğunu belirtti. Sözcü, patlamanın nedeninin henüz açıklık kazanmadığını kaydetti. Yemen hükümetine karşı 2004 yılından beri aralıklı olarak silahlı mücadele yürüten ve liderleri Adlülmalik El Huti'nin soyadı verilerek, kısaca Hutiler olarak anılan Şii örgüt ile Yemen hükümeti arasında Şubat ayında ateşkes imzalanmıştı. Yapılan ateşkes sonucu 2004 yılından beri 350 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı hükümet kuvvetleriyle Şii örgüt arasındaki savaş, zaman zaman küçük çaplı çatışmalar meydana gelse de büyük ölçüde sona ermişti.