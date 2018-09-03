T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yemen'de para birimi eridi lüks ürünlerin ithalatı durduruldu

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Yemen'de yerel para birimi riyaldeki değer kaybı ve ekonomideki ağır sorunlar nedeniyle hükümet, otomobil gibi lüks ürünlerin ithalatını geçici süreyle durdurup, emekliler ve kamu çalışanlarının maaşlarını yüzde 30 artırdı

03 Eylül 2018 11:12

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Yemen\'de yerel para birimi riyaldeki değer kaybı ve ekonomideki ağır sorunlar nedeniyle hükümet, otomobil gibi lüks ürünlerin ithalatını geçici süreyle durdurup, emekliler ve kamu çalışanlarının maaşlarını yüzde 30 artırdı.
Yemen\'in güneyindeki İşçi Konfederasyonu\'nun \"sivil itaatsizlik\" çağrısı üzerine birçok dükkan genelde çarşıların kalabalık olduğu Pazar günü kepenk kapattı.
Aden kentinde yüzlerce gösterici kötüleşen ekonomiyi, riyaldeki değer kaybını protesto için sokaklara döküldü; yolları ateşe verdikleri lastiklerle kapattı. Aden\'de Ulusal Banka\'nın bulunduğu ana meydan dahil birçok yerden göstericilerin yaktığı lastiklerin dumanları yükseldi.
Hükümetin lüks ürünlerin ithalarını durdurdukları ve kamu çalışanlarının maaşlarında artırıma gidildiği açıklaması ise, akşam saatlerinde geldi.
 
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHAYemenKonfederasyonuPazarAdenAden Ulusal BankaHükümetin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24