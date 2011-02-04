Yemen'de 'Öfke Günü': Binlerce kişi sokakta

T24

Mısır'da isyan çatışmaya döndü: 5 ölü, 1000'den fazla yaralı

"Adalet ayaklanması"



Mısır'la dayanışma

Tavizler etkili olmadı

Yemen de ABD'nin müttefiki

30 yıldan fazladır Salih yönetimindeki ülke genelinde bugün hükümet karşıtı protestolar beklenirken, Salih yandaşları başkent çevresine yerleştirdikleri hoparlörlerle vatandaşlara hükümet yanlısı karşı protestolara katılma çağrısı yaptı.Ancak sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan ve Tunus ile Mısır’da iktidarı sallayan gösterilerden ilham alan geniş kalabalık, Arap Yarımadası’ndaki en büyük protestonun bugün yaşanacağına işaret etti.Öte yandan AFP muhabiri üniversitenin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunan, şehir merkezindeki Tahrir Medyanı'nda da yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla Salih'e destek gösterilerinin yapıldığını bildirdi.İlk olarak hükümet karşıtı protestoların da Tahrir Meydanı'nda yapılması planlanıyordu, ancak Salih yanlılarının erken davranarak meydanı kapatması dolayısıyla gösteriler üniversiteye taşındı. Yapılan açıklamada "İktidar partisi ve partiye bağlı silahlı unsurlar meydanı tuttular" denildi.Muhaliflerden oluşan Ortak Forum ittifakının üyelerinden olan İslamcı Islah Partisi milletvekili Necib Ganem, "Buraya yolsuzluğa bulaşmış ve zorba bir rejimi devirmeye geldik. Adalet ayaklanması Tunus'ta başladı, bugün Mısır, yarın da Yemen adaletsizlikten arınmış bir yer olacak" dedi.Ortak Forum'dan birçok konuşmacı da benzer ifadelerle, Salih rejiminin sonu gelene kadar "barışçıl mücadele"yi sürdüreceklerinin mesajını verdi.Sana Üniversitesi önünde toplanan protestocular, “Halk rejim değişikliği istiyor” ve “Yolsuzluğa son, diktatörlüğe son” sloganları attı. "30 yıldır verilen sözler, 30 yıldır söylenen yalanlar" gibi pankartlar da dikkat çekti.Protestocular 10 günden bu yana Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in yönetimine karşı protestolarını sürdüren ve Mübarek'in koltuğunu sallayan Mısırlılarla dayanışma içinde olduklarını da söyledi.Polisin müdahale etmediği göstericiler, "Allah Hüsnü Mübarek zorbasına karşı Mısır halkına yardım etsin" diye slogan attı.Arap dünyasında yayılmakta olan huzursuzluğun kendi ülkesinde daha fazla büyümesini önlemek için Salih, dün 2013’te görev süresi dolduktan sonra bir daha aday olmayacağını, yerine oğlunun da geçmeyeceğini açıklayarak bir dizi siyasi taviz verdi. Ancak Yemenli liderin bu girişimleri halkın geniş çaplı protestolar düzenlemesine engel olamadı.Bugünkü protestoların organizatörlerinden biri olan Veil Mansur, Yemenlilerin Salih’in tavizlerinden memnun olmadığını söyledi. “Bugünkü protestolar Salih’in üzerinde daha büyük ve yeni baskılar oluşturacak. Başkan muhalefete daha fazla taviz vermek zorunda kalacak” dedi ancak bu tavizlerin ne olduğunu açıklamadı.İslamcı Islah Partisi’nden Muhammed Kahtan, “Gösteriler planlandığı gibi devam edecek” derken Ortak Forum ittifakından Muhammed el Sabri, Salih’in “Protestoları durdurun” çağrısının “kabul edilemez” olduğunu söyledi.Ancak Sabri, “başkanın açıklamasını değerlendireceklerini” de sözlerine ekledi.ABD’nin El Kaide’yle mücadelesinde en önemli müttefiki olan Yemen Beyaz Saray’ın Ortadoğu politikaları için çok kilit bir rol oynuyor.Ancak bölgenin hasta adamı Yemen'de yaşanacak bir iktidar boşluğunun yaratacağı riskler diğer ülkelerden daha büyük. El Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki güçlerinin yuvası olan ve terörist hareketlerle mücadele etmeye çalışan Yemen ayrıca güneyde bölünme, kuzeyde Şii isyancılar ve ülke genelinde fakirlik sorunlarıyla boğuşuyor.