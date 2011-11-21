Yemen'de mutlu son!

T24

Aylardır süren gösteriler, Salih'in (sağda) yetki devrini kabul etmesiyle sonuçlandı.Aylardır protesto gösterilerine sahne olan Yemen'de muhalifler ve Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih arasında ''yetki devri'' konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.Yemenli muhalif lider Muhammed Basindva, Reuters'a yaptığı açıklamada, Salih'in yetkilerini devretmesine olanak sağlayacak ''operasyonel mekanizma'' konusunda mutabakata varıldığını, anlaşmanın ilgili taraflarca yarın imzalanacağını açıkladı.Basindva, ''Her şeyle ilgili anlaşmaya varıldı. Devlet Başkanı Salih, Körfez İşbirliği Konseyi'nin teklifini yarın imzalayacak. Muhalefet ve devlet başkanının yardımcısı da anlaşmaya imzalarını koyacak'' dedi.Salih, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK), yetkilerini yardımcısı Abdrabbu Mansur Hadi'ye devretmesi yönündeki önerisini daha önce 3 kez geri çevirmişti.Yarın imzalanması beklenen anlaşma çerçevesinde, Salih'in, kendisine ve yakınlarına sağlanacak dokunulmazlık karşılığında yetkilerinden vazgeçmesi, ancak anayasal düzeyde ''Devlet Başkanı'' sıfatını koruması öngörülüyor.Yemen'de devlet başkanlığı seçimlerinin Ocak ayında yapılması planlanıyor.