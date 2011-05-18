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Dünya

Yemen'de muhalifler ve devlet anlaştı

Yemen’de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih yönetimine karşı yaklaşık 100 gün önce başlayan protesto gösterileri amacına ulaştı.

18 Mayıs 2011 03:00

T24- Yemen’de üç aydan fazla süren isyanın sonunda muhalifler, Devlet Başkanı’nın yetkilerini devredeceği takvimi kabul etti.




Yemen’de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih yönetimine karşı yaklaşık 100 gün önce başlayan protesto gösterileri amacına ulaştı.

Daha önce Devlet Başkanı Salih, gelecek seçimlere katılmayacağını ve yetkilerini bir takvim çerçevesinde devredeceğini ilan etmişti. Ancak muhalifler bu şartları kabul etmemişlerdi.

Tarafların Amerikalı, Avrupalı ve Körfez ülkelerinden diplomatların arabuluculuğunda tekrar müzakere ettikleri koşullarda anlaşma sağlandı.

Yemenli muhalifler adına konuşan Yahya Abu Usbua ufak birkaç değişiklikten sonra anlaşmanın bugün imzalanacağını açıkladı.

Muhaliflerin reddettikleri önceki plan, Yemen'de muhalefetin bir uzlaşı hükümeti kurmasını ve Salih'in bir ay içinde görevini bırakmasını öngörüyordu. Plan, Salih ve çevresine dokunulmazlık tanırken, Devlet Başkanı'nın istifasından sonra iki ay içinde devlet başkanlığı seçimi yapılmasını ve referanduma sunulmak üzere yeni bir anayasanın hazırlanmasını içeriyordu.

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