Yemen'de kolera vakaları 1 milyona ulaştı

Kızılhaç, Yemen'deki kolera vakalarının 1 milyona ulaştığını ve iç savaş nedeniyle nüfusun yüzde 80'inin temiz içme suyu, gıda, yakıt ve sağlık hizmetlerinden mahrum olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen nisan ayında kolera salgınının başlamasından bu yana 2 bin 219 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) de Yemen'in dünyadaki en kötü insanlık krizini yaşadığını kaydetti. Ülkede kolera dışında milyonlarca kişi de açlık riskiyle karşı karşıya.

BM Gıda ve Tarım Örgütü yaptığı açıklamada Ortadoğu'da özellikle Yemen'de gıda güvenliğinin artan bir hızla kötüleştiğini duyurdu. BM'nin raporunda Yemen'in gıda güvenliği ve yetersiz beslenme konusunda bölgede en kötü durumdaki ülke olduğu, Yemen'in ardından Suriye ve Sudan'ın geldiği belirtildi.

Arap dünyasının en fakir ülkesi Yemen'de 2015 yılından beri Şii Husi milisleri Sünni Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur el Hadi’ye bağlı birliklere karşı savaşıyor. Suudi Arabistan, İran’ı Husi milislerine askerî destek sağlamakla suçluyor. Tahran ise bu suçlamayı reddediyor. Sünni yönetime destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise 2015 yılının Mart ayından bu yana ülkede Husi hedeflerine hava saldırıları düzenliyor.

Reuters/AFP/SSB/HS

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