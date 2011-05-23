-YEMEN'DE İKTİDARIN DEVRİ PLANINI ASKIYA ALDI RİYAD (A.A) - 23.05.2011 - Körfez Arap ülkeleri, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in imzalamaması üzerine iktidarın devri planını askıya aldı. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin dün gece Riyad'da yaptıkları toplantı sonrasında yayınlanan açıklamada ''KİK üzerinde mutabakata varılan uygun koşulların bulunmaması sebebiyle girişimi askıya almaya karar verdi'' denildi. Yemen muhalefeti, KİK ülkelerinin hazırladığı, iktidarın devri anlaşmasını cumartesi imzalamıştı. Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in de anlaşmayı dün imzalaması bekleniyordu ancak imzalamadı. KİK'in planı, anlaşmanın imzalanmasından itibaren 30 gün içinde istifa ederse, Salih'e kovuşturmadan muaf olması olanağı sağlıyor.