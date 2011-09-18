-Yemen'de iktidar devrilecek ANKARA (A.A) - 18.09.2011 - Yemen Devlet Başkanı Yardımcısı Abdrabu Mansur Hadi'nin, Körfez ülkelerinin girişimiyle hazırlanan ''iktidarın devri'' anlaşmasını bir hafta içinde imzalayacağı bildirildi. El Cezire'nin haberine göre üst düzey bir Suudi yetkili, Hadi'nin, anlaşmayı Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in adına bir hafta içinde imzalayacağını söyledi. Devlet Başkanlığı Sarayına 3 Haziran'da düzenlenen saldırıda yaralanan Salih, Suudi Arabistan'da tedavi görüyor. Salih, geçen pazertesi günü Hadi'ye, muhalefetle iktidarın devri meselesini müzakere yetkisi vermişti. Öte yandan Yemen'de dün binlerce protestocu başkent Sana'daki üniversiteyi basarak, yeni ders yılının başlamasını engelledi. Protestocular Salih rejiminin sona ermesini istedi. Üniversite yapılan gösteride 6 öğrencinin yaralandığı belirtildi.