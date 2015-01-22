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Dünya

Yemen'de hükümet ve cumhurbaşkanı istifa etti

Yemen'de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve hükümetin istifa ettiği öne sürüldü

22 Ocak 2015 22:10

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir hükümet yetkilisi, Yemen'de Halid Mahfuz Bahhah başkanlığındaki hükümetin, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye istifasını sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Hadi'nin de istifa ettiğini söyledi

Uzun süredir siyasi çatışmaların devam ettiği Yemen'de, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Ofis Müdürü Ahmed Avad bin Mübarek'in 17 Ocak'ta kaçırılmasıyla artan gerginlik, Husilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Hadi'nin Sittin Caddesi'ndeki konutuna saldırısıyla daha da tırmanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından önceki gün, Husiler'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdiği iddia edilmişti. 

Daha sonra Husi Ensarullah Hareketi ile Cumhurbaşkanı Hadi arasında, "anayasa taslağında değişikliğe gidilmesi, Barış ve Ulusal Ortaklık Anlaşması'nın uygulamaya geçirilmesi ve güvenlik alanında yaşanan sıkıntıların en kısa zamanda giderilmesi" konularında anlaşma sağlandığı açıklanmıştı. Ayrıca Husiler'in, bin Mübarek'i serbest bırakma teminatı verdiği ifade edilmişti.

 

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