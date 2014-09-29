Yemen'de hastaneye intihar saldırısı; en az 15 kişi öldü

Başkent Sana’nın doğusundaki Marib'in El-Cafra bölgesinde yer alan ve Husilerin üs olarak kullandığı 7 Temmuz Hastanesi'ne bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.



Al Jazeera'nin haberine göre, Husi Ensarullah Hareketi'ne mensup silahlı milislerin bulunduğu hastanenin büyük bölümünün zarar gördüğü patlamada en az 15 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var. El-Kaide'nin Yemen'deki uzantısı kabul edilen Ensaru'ş-Şeria örgütü, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlendi.

Hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen Husiler, Eylül ayından bu yana birçok kamu binası, hastane ve okulu işgal ederek üs olarak kullanmaya başlamıştı. Ancak 22 Eylül’de yönetim ile ateşkes anlaşması imzalayan Şii Husiler, işgal ettikleri binaları teslim etmişti.

Yemen'de şiddet sürüyor

Yemen’de eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih’in görevini bırakmak zorunda kaldığı 2012'deki ayaklanmanın ardından ülkede istikrar ve güvenlik sorunu sürüyor.

Güneyde ayrılıkçı Güney Hareketi, Yemen güvenlik güçleriyle çatışıyor. Kuzeyde ise Husiler ile Sünni aşiretler ve ordu arasında sık sık çatışma yaşanıyor.

El Kaide ise güçlü olduğu birçok bölgede üslerini Yemen ordusuna kaptırıyor ancak buna karşın petrol ve doğalgaz borularına saldırarak orduyu operasyondan vazgeçirmeye çalışıyor.

Hasar gören boruların tamiri güvenlik nedeniyle uzun süre alıyor, bu nedenle de ülkede sık sık doğalgaz ve petrol arzında ciddi sorunlar yaşanıyor.

Yemen'de açlık sınırında yaşayan insan sayısı 10 milyona yaklaşmış durumda.

Husiler kimdir?

2004’ten beri merkez hükümet güçleriyle çatışan Husiler, Şiiliğin Zeydilik koluna mensup. Hazreti Ali’nin torunu Zeyd’in yolundan gidiyorlar.

7 ve 12 imam inancına sahip Şiiler’den farkları Hazreti Ali ile oğulları Hasan ve Hüseyin’in gerçek üç imam olduğunu savunmaları.