-YEMEN'DE HALK SOKAKLARDA SANA (A.A) - 22.05.2011 - Yemen'de muhalefetten sonra iktidarın da barış anlaşmasını imzalaması beklenen bugün, iki taraf gösteriler düzenliyor. Başkent Sana'da Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih yanlıları caddeleri kapattı. Eli sopalı ve silahlı Salih taraftarlarının birçok yolu trafiğe kapatması nedeniyle kentte hayat felç olmuş durumda. Güney ve Kuzey Yemen'in birleştiği ''Vahde'' (Birlik) gününün yıl dönümünde muhalif göstericiler de Salih'in istifası için bastırıyor. Sittin Caddesi'nde bir saat önceden toplanmaya başlayan muhalifler, Başkanlık Sarayına yürümeye çalışıyor. Başkentte Cuma gününden beri elektrik çilesi yaşanırken, dün akşam saatlerinden beri 18 saattir elektrik verilemiyor. Yemen muhalefeti, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin hazırladığı iktidarın devri anlaşmasını dün imzalamıştı. Anlaşmayı Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in de bugün Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek törenle imzalaması bekleniyor. Ancak Salih'in sürekli yeni şartlar öne sürdüğü, taraftarlarının da Saraya giden yolları kapattığı ifade ediliyor. KİK'in planı, anlaşmanın imzalanmasından itibaren 30 gün içinde istifa etmesi halinde Salih'e kovuşturmadan muaf olması olanağı sağlıyor.