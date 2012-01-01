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Dünya

Yemen'de gösteriler sürüyor   SANA (A.A)

01 Ocak 2012 20:36

-Yemen'de gösteriler sürüyor   SANA (A.A) - 01.01.2012 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in mahkeme önüne çıkarılmasını talep eden muhalifler gösterilerini sürdürüyor. Başkent Sana başta olmak üzere birçok kentte gösteriler devam ederken, oturma çadırlarında eylemlerini sürdüren muhalifler ''mahkeme'' konusunda ısrarcı. Binlerce kişiden oluşan kalabalık bir grup bugün yapılan yürüyüşte KİK planı ve mutabakata varılan bazı anlaşma maddelerine karşı olduklarını tekrarladılar. Göstericilerden Fathi El Hamadi, Salih'in yaptığı son açıklamaların gülünç olduğunu ve kendisinin artık mahkemeden başka gidecek bir yeri olmadığını söyledi.  KİK planı gereği Salih'in anayasal olarak ''Devlet başkanı'' sıfatı devam ederken, 21 Şubat'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Salih, aktif siyaseti bırakmayacağını ve partisinin başında muhalefet yapacağını açıklamıştı.

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