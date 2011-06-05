-YEMEN'DE GEÇİCİ ATEŞKES YAPILDI SANA (A.A) - 05.06.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da hükümet güçleriyle muhalif aşiret güçlerine bağlı askerler arasında geçici ateşkes anlaşması yapıldığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, taraflar arası geçici ateşkes anlaşması cumartesi günü sabah saatlerinden uygulanmaya başladı. Yetkili, ateşkes anlaşmasının cuma günkü saldırıda yaralan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in sağlık durumuyla ilgili olup olmadığını belirtmedi. Sana'da son üç gündür yoğun olarak yaşanan top, roket ve otomatik silah sesleri cuma günü gece geç saatlerde kesilmişti. Taraflar bundan bir hafta önce de ateşkese karar vermiş ancak silahlar sadece bir gün susmuştu. Başkentte çarşamba günü başlayan ve cuma günü zirveye çıkan çatışmalarda yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu saldırılarda bir roketin Başkanlık Sarayı'nın camisine isabet etmesi sonucu Devlet Başkanı Salih ile birlikte Meclis Başkanı ve Başbakan yaralanmış, Salih'in yedi koruması hayatını kaybetmişti. Suudi Arabistan yönetiminden bir yetkili cumartesi akşam saatlerinde, Salih'e bağlı güçlerle muhalif aşiretler arasında kalıcı ateşkes için arabuluculuk yapıldığını bildirmişti.