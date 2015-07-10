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Dünya
Deutsche Welle

Yemen’de geçici ateşkes sağlandı

BM Genel Sekreteri Ban ki Moon, çatışmaların aylardır sürdüğü Yemen’de tarafların insani yardım için geçici ateşkes üzerinde uzlaşma sağladığını duyurdu.

10 Temmuz 2015 00:16


BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, ateşkesin cuma gecesi başlayacağını ve Ramazan ayının sona erdiği 17 Temmuz tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

Yemen'in Sünni Devlet Başkanı Abdurrabu Munsur El Hadi ile Şii Husiler ve müttefiklerinin ateşkese bağlı kalacaklarını taahhüt ettikleri bildirildi. ABD ve AB, insani gerekçelerle ateşkes sağlanması için son dönemde baskısını artırmıştı. Ban, ateşkes süresince mağdur durumdaki Yemen halkına gıda, su ve ilaç yardımı yapılacağını belirtti. Ban, tarafları yeniden barışçıl bir diyalog yürütmeye çağırdı.

Yemen'de Şii Husi milisleri ile müttefikleri, aylardır Devlet Başkanı Hadi'ye bağlı birliklere karşı savaşıyor. Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesi olan Yemen'de Husiler, Eylül 2014'te başlayan ayaklanma sonucu ülkenin geniş kesimlerinde kontrolü ele geçirmişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu mart ayının sonundan bu yana ülkeye havadan bombardıman düzenliyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ülkede halkın yüzde 80'inin dışarıdan gelecek yardımlara muhtaç durumda olduğu bildiriliyor. Yaklaşık 13 milyon kişinin yeterli miktarda gıdası, 9 milyondan fazla kişinin ise içme suyu olmadığına dikkat çekiliyor. BM temmuz ayı başında Yemen için en yüksek düzeyde yardım alarmı vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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