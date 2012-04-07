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Dünya

Yemen'de El Kaide operasyonu: 100 ölü

Yemen'de düzenlenen intihar saldırısının ardından El Kaide'ye yönelik operasyonda 100 militan öldürüldü

07 Nisan 2012 11:38

Yemen'de El Kaide'ye yönelik düzenlenen askeri operasyonda 100 militan öldürüldü.

Yemen'in güneydeki Aden kentinde, El Kaide mensubu olduğu belirlenen iki kişi intihar saldırısı düzenledi.

Saldırıda iki canlı bombanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırı sonrasında, kısa süre önce güneydeki birçok kenti ele geçiren ve güvenlik güçleriyle sıkça çatışmaya giren El Kaide mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Yemen İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ebyen şehrinde bazı bölgeleri ele geçiren El Kaide unsurlarına yönelik operasyon sonucu 100'den fazla militanın öldürüldüğü duyuruldu.


'Batı'da Aden endişesi


El Kaide üyesi gruplar, geçen yılın mayıs ayında Ebyen'in Zencibar ile günde üç milyon varil petrol transferinin yapıldığı Aden Körfezi'ne yakın Caar ve Şukra bölgelerini de ele geçirmişti.

Batılı güçler, El Kaide unsurlarının eylemlerinin uluslararası deniz geçiş yollarını etkilemesinden endişelendiklerini, petrol nakliyatı yapan tankerlere saldırıda bulunulması ya da Somalili korsanlara karşı Aden Körfezi'nde görev yapan askeri güçlere saldırılmasından korktuklarını belirtiyor.

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