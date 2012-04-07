Yemen'de El Kaide operasyonu: 100 ölü

Yemen'de El Kaide'ye yönelik düzenlenen askeri operasyonda 100 militan öldürüldü.

Yemen'in güneydeki Aden kentinde, El Kaide mensubu olduğu belirlenen iki kişi intihar saldırısı düzenledi.

Saldırıda iki canlı bombanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırı sonrasında, kısa süre önce güneydeki birçok kenti ele geçiren ve güvenlik güçleriyle sıkça çatışmaya giren El Kaide mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Yemen İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ebyen şehrinde bazı bölgeleri ele geçiren El Kaide unsurlarına yönelik operasyon sonucu 100'den fazla militanın öldürüldüğü duyuruldu.



'Batı'da Aden endişesi



El Kaide üyesi gruplar, geçen yılın mayıs ayında Ebyen'in Zencibar ile günde üç milyon varil petrol transferinin yapıldığı Aden Körfezi'ne yakın Caar ve Şukra bölgelerini de ele geçirmişti.

Batılı güçler, El Kaide unsurlarının eylemlerinin uluslararası deniz geçiş yollarını etkilemesinden endişelendiklerini, petrol nakliyatı yapan tankerlere saldırıda bulunulması ya da Somalili korsanlara karşı Aden Körfezi'nde görev yapan askeri güçlere saldırılmasından korktuklarını belirtiyor.