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Dünya

Yemen'de Devlet Başkanlığı Sarayı'na saldırı

03 Haziran 2011 18:19

T24- Yemen'in başkenti Sana'da Devlet Başkanlığı Sarayı'nın içindeki bir camiye havan topu mermisinin isabet ettiği, aralarında Başbakan ve Meclis Başkanının da olduğu bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.


İktidardaki Genel Halk Kongresi Partisi'nin sözcüsü Tarık Şami, camide cuma namazı kılan Başbakan ve Meclis Başkanı ile birçok siyasetçinin yaralandığını belirtti.

Sözcü, saldırıdan Haşed aşiretinin lideri Şeyh Sadık El Ahmar'ı sorumlu tuttu.
Bu arada El Arabiya televizyonu, saldırıda Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in hafif yaralandığını duyurdu.

Televizyon, devlet başkanının 4 korumasının öldüğünü bildirdi.

Yemen Devlet Başkanı Salih'e bağlı güçlerle muhalif aşiret üyeleri, Salih'in geçen hafta uzlaşma anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesinden sonra çatışmaya başlamıştı. Çatışmalarda bugüne kadar 150'den fazla kişi yaşamını

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