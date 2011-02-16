-YEMEN'DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR SANA (A.A) - 16.02.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da iktidar yanlılarıyla hükümet karşıtları arasında çatışmalar sürüyor. Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifasını isteyen protestocuların Sana Üniversitesinde toplandığı, sopalı Salih yanlılarının protestoculara saldırdığı, protestocuların kaçtığı belirtildi. Ayrıca yüzlerce öğrencinin üniversitenin kampüsünden çıkarak gösteriyi yeniden başlatmaya çalıştığı, polisin öğrencilerin kampüsten çıkışlarına izin vermemesi üzerine öğrencilerin hükümet yanlılarına içeriden taş atmaya başladığı kaydedildi. Olaylarda dört kişi yaralanırken, gösteriler sırasında biri AP muhabiri, biri El Arabiya televizyonunun kameramanı 3 gazetecinin dövüldüğü de kaydedildi. Yemen'in 23 milyon nüfusunun yüzde 40'ının günlük geliri 2 doların altında. Nüfusun üçte biri ise kronik açlık çekiyor. Yemen'deki kargaşa tehdidi, 30 yıldan uzun süredir iktidarda olan Devlet Başkanı Salih'in 2013'te görevi bırakma taahhüdü vermesini ve muhalefete diyalog önerisinde bulunmasını sağlamıştı.