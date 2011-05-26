Yemen'de çatışmalar şiddetleniyor: 20 ölü

T24- Yemen'in başkenti Sana'da gece boyunca güvenlik güçleriyle aşiret üyeleri arasında gerçekleşen çatışmalarda en az 20 kişi öldü.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in pazar günü iktidarı terk etmesine yönelik anlaşmayı imzalamayı reddetmesi ve ardından Haşid aşiretinin muhalefet tarafına geçmesinden bu yana ülkede yaşanan çatışmalarda en az 80 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Salih, Haşid aşiretinin lideri Sadık el Ahmar ve kardeşlerinin tutuklanmasını talep etti.



Salih, iktidarı ve ülkeyi terk etmeyeceğini de yineledi.

ABD vatandaşlarını uyardı

Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de çatışmaların şiddetlenmesi üzerine vatandaşlarından bu ülkeyi terk etmesini istedi.

Ayrıca bazı Amerikalı diplomatların tahliye edileceği açıklandı.



Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "terör faaliyetleri" ve iç karışıklıklar nedeniyle güvenlik tehdidinin aşırı derecede arttığı belirtildi.

Başkent Sana'daki bir görgü tanığı, sivillerin yaşadığı bölgelerde, havan ve makinalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmalar yaşandığını söyledi.



Krizde yeni aşama

Salih'in de üyesi olduğu, ülkenin en güçlü aşireti Haşid'in üyelerinin, bazı bakanlık binalarını ele geçirdiği, yüzlerce kişinin başkenti terk etmeye başladığı haber veriliyor.



33 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, artan uluslararası baskılarına rağmen istifa etmeye yanaşmıyor.

BBC muhabiri Sebastian Usher, Yemen'de aylardır devam eden krizde yeni bir aşamaya gelindiğini söylüyor.



Muhabirimiz, şimdiye kadar aşiretlerin Salih'in istifası talebiyle yapılan protestolardan uzak durduğuna dikkat çekiyor.

Protestocular Salih'i yolsuzlukla suçluyor.