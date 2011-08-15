-Yemen'de çatışmalar: 20 ölü SANA (A.A) - 14.08.2011 - Yemen'de, El Kaide bağlantılı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 asker ve 17 militan öldü. Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, Zincibar kenti yakınlarında pusu kuran militanlarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda, 14 militanın öldürüldüğünü, 3 askerin de öldüğünü, yakın bölgelerdeki hava bombardımanında da 3 militanın öldürüldüğünü belirtti. Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in Haziran ayında Suudi Arabistan'a gitmesinden sonra Abyan bölge merkezi Zincibar ile yakınlarındaki birçok kasabayı ele geçiren militanlar, ordu güçlerinin haftalardır düzenlediği operasyonlarla geri püskürtülmeye çalışılıyor.