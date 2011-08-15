T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yemen'de çatışmalar: 20 ölü SANA (A.A)

15 Ağustos 2011 00:51

-Yemen'de çatışmalar: 20 ölü SANA (A.A) - 14.08.2011 - Yemen'de, El Kaide bağlantılı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 asker ve 17 militan öldü.  Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, Zincibar kenti yakınlarında pusu kuran militanlarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda, 14 militanın öldürüldüğünü, 3 askerin de öldüğünü, yakın bölgelerdeki hava bombardımanında da 3 militanın öldürüldüğünü belirtti.  Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in Haziran ayında Suudi Arabistan'a gitmesinden sonra Abyan bölge merkezi Zincibar ile yakınlarındaki birçok kasabayı ele geçiren militanlar, ordu güçlerinin haftalardır düzenlediği operasyonlarla geri püskürtülmeye çalışılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24