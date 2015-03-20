Yemen'de camilere bombalı saldırı: 77 ölü!

Yemen'in başkenti Sana'da, Şii Husi milislerinin gittiği iki ayrı camiye düzenlenen intihar saldırılarında 77 kişi hayatını kaybetti.

Sana'nın güneyindeki Bedir Camii'ndeki saldırının üzerlerindeki bombaları patlatan iki kişi tarafından düzenlendiği açıklandı. Kentin kuzeyindeki El Haşahuş Camii de intihar saldırısına hedef oldu.

AFP, cuma namazı saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda en az 77 kişinin öldüğünü bildirdi. Yaralı sayısının ise 100'ü aşkın olduğu belirtildi.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.