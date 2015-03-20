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Dünya

Yemen'de camilere bombalı saldırı: 77 ölü!

Saldırının üzerlerindeki bombaları patlatan iki kişi tarafından düzenlendiği açıklandı

20 Mart 2015 15:41

Yemen'in başkenti Sana'da, Şii Husi milislerinin gittiği iki ayrı camiye düzenlenen intihar saldırılarında 77 kişi hayatını kaybetti.

Sana'nın güneyindeki Bedir Camii'ndeki saldırının üzerlerindeki bombaları patlatan iki kişi tarafından düzenlendiği açıklandı. Kentin kuzeyindeki El Haşahuş Camii de intihar saldırısına hedef oldu.

AFP, cuma namazı saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda en az 77 kişinin öldüğünü bildirdi. Yaralı sayısının ise 100'ü aşkın olduğu belirtildi.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

 

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