Yemen'de bir askeri uçak düştü

Yemen'de Şii isyancılara karşı yapılan operasyonlar sırasında bir askeri uçağın düştüğü bildirildi.

El Jezire televizyonunun kimliği açıklanmayan Yemen yetkililerine dayandırdığı habere göre, Rus yapımı Sukhoi tipi uçak isyancıların mevzilerini bombalarken teknik bir arıza nedeniyle düştü.

Düşen uçağın pilotuna ne olduğu ise bilinmiyor.

Yemen geçen cuma günü çatışma bölgesinde MİG tipi bir askeri uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıklamış, Şii isyancılar ise uçağı kendilerinin düşürdüğünü ileri sürmüşlerdi.