-YEMEN'DE BASKI CUMASI SANA (A.A) - 10.06.2011 - Yemen'de rejim karşıtı on binlerce muhalif geçici hükümetin kurulması için ''Baskı Cuması'' sloganıyla gösteriler düzenliyor. Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih taraftarı hükümet yanlısı protestocular ise Salih'in tedavi için gittiği Suudi Arabistan'dan sağlık durumuyla ilgili iyi haberlerin gelmesinden sonra ''geri dönüş'' çağrısında bulundu. Muhalefet kanadının, devlet başkanlığına vekalet eden Abdu Rabbu Mansur Hadi'ye hafta içi verdiği ''geçici hükümeti cumaya kadar kurma'' ültimatomundan sonra, 60. caddede yapılan gösterilerde Hadi'ye yönelik baskıların arttırılacağı ve Salih'in gidişine yönelik memnuniyetlerin tekrarlandığı sloganlar öne çıktı. Göstericiler, Hadi için Salih'in ordunun başındaki oğlu Ahmed'in ''kuklası'' nitelendirmesi yaparken, Ahmed'in de bir an önce ülkeyi terk etmesi gerektiğini vurguladı. Salih taraftarı binlerce kişinin katıldığı ''70. meydan'' gösterilerinde ise Salih'e yönelik sevgi gösterileri düzenlenirken, Suudi Arabistan'dan önceki gün gelen başarılı ameliyat haberleri ''geri dönüş'' beklentisi oluşturdu. Salih'in yokluğunda göstericilere kimin hitap edeceği merak edilirken, göstericilerin sık sık attığı ''Millet Ali Abdullah Salih'i istiyor'' sloganları muhaliflerin sembolleşen ''Millet düzenin değişmesini istiyor'' sloganına gönderme olarak nitelendirildi.